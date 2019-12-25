За весь период по России умерло 15 685 человек.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно данным аналитиков, за минувшие сутки в России подтверждено 68 летальных случаев. При этом за весь период по России умерло 15 685 человек.

Известно, что в настоящий момент в Северной столице в Петербурге обследовали на коронавирус 15918 человек. Под медицинским наблюдением находится 491 человек. Из них 159 - в обсерваторе, 123 - на самоизоляции, 209 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вновь оказался в лидерах по смертности от коронавируса за сутки.

Фото:Piter.TV