За первый день досрочного голосования Леноблизбирком получил 13 жалоб

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский провел брифинг по итогам первого дня досрочного голосования в регионе.

За первый день досрочного голосования на выборах в Ленинградской области в избирательную комиссию региона поступило 13 жалоб. Об этом 12 сентября сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. Он добавил, что реакция на них идет "оперативная", однако из 13 официальных обращений три – это "повторные жалобы, которые якобы жалобы и ни о чем".

Он также добавил, что в избирательной комиссии предоставили разъяснения по 17 публикациям в интернете о нарушениях, по 8 из которых нет предмета рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что по итогам первого дня досрочного голосования выборов в Ленинградской области подведен итог подсчета явки. Она составила 15,45% – 210 082 человека.

В Ленинградской области стартовал второй день досрочного голосования на выборах.

Жители 47 региона выбирают губернатора, депутата областного ЗакСа шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу и депутатов советов депутатов в МО Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского районов, в Сосновоборском городском округе. В общей сложности в регионе открыты 995 участков.

Фото: Виктория Полякова / Леноблизбирком