В Ленинградской области продолжается досрочное голосование на выборах

Единый день голосования пройдет в воскресенье, 13 сентября.

В субботу, 12 сентября, в Ленинградской области стартовал второй день досрочного голосования на выборах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Жители 47 региона выбирают губернатора, депутата областного ЗакСа шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу и депутатов советов депутатов в МО Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского районов, в Сосновоборском городском округе.

В общей сложности в регионе открыты 995 участков. На практически 200 из них установлена специальная техника для подсчета голосов. Большая часть расположена во Всеволожском и Волховском районах.

Отметим, что на досрочном голосовании свою гражданскую позицию можно выразить не только на УИКах, но и дома, на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение.

Единый день голосования пройдет в воскресенье, 13 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что на выборах губернатора Ленобласти будут работать 23 медианаблюдателя.

Фото: Виктория Полякова / Леноблизбирком