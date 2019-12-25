На выборах губернатора Ленобласти будут работать 23 медианаблюдателя

Все они - выходцы из других регионов.

На грядущие губернаторские выборы в Ленобласти подготовили 23 медианаблюдателей. Они прошли обучение Мониторингово-экспертной комиссии Российского фонда свободных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Напомним, что медианаблюдатели будут контролировать процесс голосования и вынесут оценку организации на каждом отдельном УИКе. В частности, специалисты проследят за соблюдением противоэпидемических норм и гражданских прав.

Все наблюдатели собраны из разных регионов страны. Ранее они уже принимали участие в работе на выборах в России и Белоруссии.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти готовятся создать губернаторский кадровый резерв.

Фото: rfsv.ru