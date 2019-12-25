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В Ленобласти готовятся создать губернаторский кадровый резерв
Сегодня, 18:25
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lizapoluda

В Ленобласти готовятся создать губернаторский кадровый резерв

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Молодых специалистов отберут в рамках программы "Ленинградские кадры".

В рамках программы "Ленинградские кадры" стартует губернаторский конкурс на муниципальные и государственные должности среди молодых людей. Заявки на участие будут отбираться по районам 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что первый этап пройдет до конца сентября, а финал – в 2021 году. По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв, в который войдут претенденты на должности в областную администрацию.

Дрозденко подчеркнул, что на конкурсе будет высокий уровень конкуренции. Именно молодые люди сейчас приветствуются в сфере государственного и муниципального управления.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть получит парк роботов от СПБГУ.

 

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: дрозденко, ленинградская область, правительство ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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