Ленобласть получит парк роботов от СПБГУ

Разработки направлены на улучшение качества воды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заключил дополнительное соглашение с ректором СПБГУ Николаем Кропачетовым. Согласно документу, университет внедрит на территории региона новый роботизированный комплекс для водопроводных систем. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что 47-ой регион и именитое учебное заведение Петербурга сотрудничают с прошлого года на основе договора. Предполагается, что комплекс, разработанный "СПбГУ Дайнэмикс" будет изучать сети ГУП "Леноблводоканала". К работе подключатся 3 разные модели - они могут обследовать трубы, диаметр которых превышает 150 миллиметров, с помощью ультразвука.

Добавим, что соглашение направлено на исполнение программы "Год чистой воды-2021".

Ранее мы рассказали о том, что площадь плодовых садов в Ленобласти планируют увеличить в 8 раз.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области