Площадь плодовых садов в Ленобласти планируют увеличить в 8 раз

Новые территории для производства ягод появятся в Ломоносовском районе.

На XXIX международной агропромышленной выставке "Агрорусь" было заключено соглашение о подготовке новых земель к созданию новых садово-ягодных хозяйств компании "СПК "Плодово-ягодная"". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Таким образом, в 2023 году в Ломоносовском районе появится ягодный сад на 60 гектаров: там будет производиться до 300 тонн ягод за год.

В общей сложности на проект будет затрачено 45 миллионов рублей. На производстве будет создано 20 рабочих мест.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области