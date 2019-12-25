В Лужском районе возведут новый молочный комплекс

На его строительство выделено 800 миллионов рублей.

В пятницу, 4 сентября, Ленинградская область заключила соглашение о создании нового животноводческого комплекса в Орендеже. Документ подписал зампред областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на ярмарке-выставке "Агрорусь-2020". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

ООО "Племенной завод "Оредежский"" будет рассчитан на 2,4 тысячи фуражного поголовья голдшинских коров. Проект предусматривает несколько помещений для дойного стада, молодняка, доильный зал, кухню и систему удаления навоза.

Предприятие будет производить до 19 тысяч тонн молока в год. Кроме того, руководство уже подготовило 20 рабочих мест.

Общая стоимость комплекса составила 800 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко выступил на открытии "Агрорусь-2020".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области