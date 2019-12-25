Александр Дрозденко выступил на открытии "Агрорусь-2020"

Губернатор рассказал об успехах АПК в 47-ом регионе.

В пятницу, 4 сентября, в Ленинградской области открылась XXIX международной агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь-2020". Перед работниками сельского хозяйства выступил губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам руководителя, сфера АПК в регионе находится на подъеме. На долю Ленинградской области приходится 41% продукции в Северо-Западном Федеральном округе. Кроме того, ассортимент товаров от фермерских хозяйств постоянно расширяется и дополняется новыми наименованиями каждый год.

После приветственной речи Дрозденко осмотрел технику, представленную на выставке: в рамках мероприятия были представлены комбайны и тракторы, а также стенды с продукцией фермеров.

Отметим, что на "Агрорусь" приехали свыше 300 региональных предприятий и коллективов.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть будет поставлять продукты в "Ашан", "Перекресток" и "Пятерочку".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области