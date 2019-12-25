Ленобласть будет поставлять продукты в "Ашан", "Перекресток" и "Пятерочку"

Малый бизнес региона сможет сотрудничать с крупными торговыми сетями.

В четверг, 3 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве региона с ООО "Ашан" и ГК X5 Retail Group, в который входят торговые сети "Пятёрочка", "Перекресток" и "Карусель". Документ был утвержден на VI бизнес-форуме "Энергия возможностей". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С момента подписания, малые предприятия Ленинградской области имеют право предоставлять в магазины свою уникальную продукцию и проводить мероприятия по привлечению клиентов на их территории.

Кроме того, регион и Х5 Retail Group будут проводить совместную политику доступности продуктов для маломобильных групп населения.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проверил качество питания в столовой Новосельской школы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области