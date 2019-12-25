Александр Дрозденко проверил качество питания в столовой Новосельской школы

Бесплатные обеды стали доступны всем школьникам региона с 1 сентября.

В среду, 2 сентября, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко попробовал обед, который подают школьникам в поселке Новоселье. Для руководителя приготовили полноценный обед, состоящий из салата, борща, картофельного пюре с котлетой и компота. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава Ленинградской области вспомнил собственное детство и одобрил качество продуктов. Также он сообщил, что школьникам во всей Ленинградской области планируют поставлять двухразовое питание: завтрак и обед, либо обед и полдник. В общей сложности на обеспечение ребят едой будет затрачено 620 миллионов рублей до конца 2020 года и 1 миллиард 200 миллионов рублей – в следующем году.

Отметим, что с 1 сентября всем 75 тысячам учеников областных школ предоставляется бесплатное горячее питание.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе планируют открыть губернаторский лицей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области