  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти стартовало досрочное голосование на губернаторских выборах
Сегодня, 12:02
99
lizapoluda

В Ленобласти стартовало досрочное голосование на губернаторских выборах

0 0

Выразить свою волю можно будет как на избирательных участках, так и на дому.

В пятницу, 11 сентября, в Ленинградской области стартовал первый этап досрочного голосования на выборах нового главы региона. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Молодёжный Леноблизбирком".

В общей сложности в регионе откроются 995 участков. На практически 200 из них установлена специальная техника для подсчета голосов. Большая часть расположена во Всеволожском и Волховском районах.

Отметим, что на досрочном голосовании свою гражданскую позицию можно выразить не только на УИКах, но и дома, на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение.

Добавим, что в пятницу также проходит дополнительный этап выборов в ЗАКС Ленинградской области среди депутатов VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Второй день досрочного голосования намочен на субботу, 12 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что Леноблизбирком опубликовал официальный список кандидатов на предстоящих выборах.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: выборы, досрочное голосование, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии