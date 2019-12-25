Стала известна явка в первый день досрочного голосования в Ленобласти

Подведены итоги активности жителей региона в первый день досрочного периода выборов.

По итогам первого дня досрочного голосования выборов в Ленинградской области подведен итог подсчета явки. Она составила 15,45% – 210 082 человека. Об этом 12 сентября рассказали Piter.tv в Леноблизбиркоме.

Отмечается, что 60% избирателей проголосовали в помещениях для голосования, а 40% – вне помещений для голосования (куда входит голосование на дому и на придомовых территориях).

Отметим, что в Ленинградской области стартовал второй день досрочного голосования на выборах.

Жители 47 региона выбирают губернатора, депутата областного ЗакСа шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу и депутатов советов депутатов в МО Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского районов, в Сосновоборском городском округе.

В общей сложности в регионе открыты 995 участков. На практически 200 из них установлена специальная техника для подсчета голосов. Большая часть расположена во Всеволожском и Волховском районах.

Единый день голосования пройдет в воскресенье, 13 сентября.

Фото: Виктория Полякова / Леноблизбирком