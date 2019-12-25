За минувшие сутки в Петербурге проверили на коронавирус более 11 тысяч человек

Всего под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек.

Утром в понедельник, 22 июня, стало известно, что за минувшие сутки в Петербурге 11637 человек обследованы на коронавирус. Как уточнили в пресс-службе Смольного, под наблюдением специалистов остаются 2704 человека, среди которых 53 находятся в обсерваторе, 720 человек располагаются на самоизоляции, а 1931 – контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило еще 354 вызова. Всего в службу экстренных вызовов 112 поступило 185 обращений. О прибытии из другой страны на территорию РФ рассказали 34 человека. Городская служба скорой помощи получила 79 обращений, в полицию поступило 35 сообщений. Остальные звонки были справочного характера.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обнаружено 217 новых случаев заболевания COVID-19. От коронавируса погибли ещё 29 человек. Появилась информация о погибших за минувшие выходные – жертвами коронавируса стали 47 человек.

Фото: Piter.tv