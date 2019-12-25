За минувшие сутки почти 3,3 тыс. петербуржцев заболело COVID-19

От коронавируса в городе скончалось 69 человек.

За последние 24 часа в России выявили 35 660 новых случаев заражения COVID-19. У 8,8% пациентов инфекция никак не проявлялась. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 24 октября.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве - 5 279. Еще 3 297 человек заболели в Северной столице. Третье место в печальной статистике заняла Московская область. Известно, что в Ленобласти инфекцию подхватили 327 жителей.

За этот же период времени победить вирус смогли 22 784 россиянина. Из них 1 235 человек - жители Петербурга. За день в стране ушли из жизни более тысячи пациентов, у которых диагностировали ковид. В городе на Неве скончались 69 больных.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения. Многие из них коснулись сферы образования. Кроме того, с 30 октября войдут в силу запреты, распространяющиеся на бизнес.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали медиков, подозреваемых в фиктивной вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv