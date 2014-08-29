За год новостройки Петербурга подорожали на четверть

В Петербурге квадратный метр в новостройках подорожал на 47 тыс. рублей или 23,4% до 246 тыс. рублей.

В Петербурге квадратный метр в новостройках подорожал на 47 тыс. рублей или 23,4% до 246 тыс. рублей. При этом вторичное жилье начало дешеветь еще в апреле, в результате общий рост с начала года составил 5,3% - порядка 10 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом 13 декабря свидетельствуют данные федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Москва стала единственным среди городов с населением свыше миллиона человек, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном. Новое жильё выросло в цене на 9,7% до 342,8 тыс. рублей за квадратный метр, а жильё на вторичном рынке подорожало на 11,4% до 364,8 тыс. рублей за кв.м.

За неполный год больше всего новостройки подорожали в Казани – на 52%. На вторичном рынке квадратный метр прибавил 9%, причем с конца мая он постоянно дешевел. В среднем однокомнатную квартиру с отделкой в столице Татарстана можно приобрести за 5,5 млн рублей, на вторичном рынке аналогичное жильё будет стоить чуть дешевле — 4,8-5,2 млн рублей.

Фото: piter.tv

