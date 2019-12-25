За 21 июня в Ленобласти выявили 127 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал обновлённую официальную статистику по заболеваемости и смертности.

К общей сводке Роспотребнадзора по заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленобласти добавились данные за 21 июня; согласно официальной информации, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 127 новых заболевших. Общее количество зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии в Ленобласти составляет 47476, а случаев выздоровления - 43772. Для сравнения, в Сосновом Бору, где данные о заболеваемости коронавирусом собирает Федеральное медико-биологическое агентство, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 6977 при общем населении 67 054 человека. В Ленобласти же проживает около 1 892 700 человек.

От 1-3 новых случаев заражения зафиксированы во всех районах региона, но есть населенные пункты, где заявлено более чем о трёх случаях за сутки: Тихвин - 10, Сланцы - 4, Луга - 5, Лодейное Поле - 4, Кировск - 4, Кириши - 8, Кингисепп - 4, Гатчина - 12, пгт. им. Свердлова - 8, Всеволожск - 8, Бокситогорск - 4. В городе Мурино с населением около 80000 человек официально не заявлено ни об одном новом случае COVID-19.

Между тем, "красная зона" по коронавирусу в Ленобласти увеличилась, губернатор ввел дополнительные ограничения и паспорта ковид-безопасности.

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