Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по поводу ситуации с COVID-19

Вышло новое коронавирусное постановление Правительства Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко записал видеообращение с рассказом о ситуации с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового типа и новых мерах борьбы с ней. Губернатор признал, что темпы вакцинации в Ленинградской области низкие, количество госпитализаций больных ковидом в сравнении с началом мая выросло в 3 раза. У вируса появляются новые штаммы, количество больных в реанимации и в отделениях ИВЛ удвоилось. В этих условиях вынужденно ограничивается работа сферы бытовых услуг, заведений общественного питания, организаций культуры и образования, массовые мероприятия, снижаются объемы плановой медицинской помощи и открываются дополнительные "ковидные" госпитали.

В качестве стимулирующих мер новое постановление позволяет вывод из-под ограничений предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала вакцинированы. И наоборот, вводит запрет для работы предприятий перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в том случае, если уровень вакцинированных работников будет ниже 80%. Проведение массовых мероприятий без ограничения численности даже в "красной" зоне допустимо лишь в случае наличия у участников сертификатов вакцинации или отрицательных результатов анализов на коронавирус.

В постановлении предусмотрено предоставление оплачиваемых выходных для бюджетников и госслужащих при прохождении вакцинации и рекомендованы аналогичные условия для работников иных организаций.

За 17 июня в Ленинградской области официально было выявлено 111 новых случаев коронавируса.