За 17 июня в Ленобласти выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 выложил данные о заболеваемости и смертности за прошедшие сутки.

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую сводку с официальными данными о распространении на территории Ленинградской области коронавирусной инфекции нового типа. Согласно приведённой информации, за прошлый день, 17 июня, в регионе заразились вирусом 111 человек. Общее количество заражённых с начала пандемии составляет 46997. Из них 43412 выздоровели.

От одного до трёх новых случаев ковида зафиксировали практически во всех районах области - в самых разных населенных пунктах. Наибольшее количество, согласно официальным данным, выявлено в Тосно - 5, Тихвине - 8, Лодейном Поле - 4, Киришах - 6, Гатчине - 5, Выборге - 4, Свердлова - 6, Янино-1 - 5, Кудрово - 9, Бокситогорске - 6. В Мурино официально не выявлено ни одного случая.

После увеличения количества заболевших в последние несколько дней некоторые субъекты РФ обьявили о начале обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

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