Губернатор Ленобласти подтвердил введение COVID-паспортов для компаний региона

Информацию о появлении в Ленобласти коронавирусных "паспортов" Александр Дрозденко подтвердил каналу Россия 24.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала Россия 24 анонсировал введение паспортов ковид-безопасности для бизнеса, о которых Piter.TV писал ранее сегодня утром.

Губернатор сообщил, что организации сферы услуг, желающие работать без ограничений, смогут сделать такие документы, предоставив в районную администрацию фактические материалы о количестве вакцинированных сотрудников, а также работников, переболевших коронавирусом в течение полугода, имеющих антитела или медотвод от прививок. Если общее количество работников, подходящих под эти критерии, достигнет 80%, организация получит "паспорт" ковидной безопасности, выданный Роспотребнадзором.

Для остальных ограничения останутся именно такими, какими они предписаны для той "зоны коронавируса", к которой относится организация.

Глава региона подчеркнул, что решение о вакцинации остается за жителями Ленобласти. Никаких санкций вводить не планируется. Однако напоследок губернатор добавил, что "лучше привиться, чем болеть".