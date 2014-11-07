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Вчера, 22:37
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Губернатор Ленобласти подтвердил введение COVID-паспортов для компаний региона

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Информацию о появлении в Ленобласти коронавирусных "паспортов" Александр Дрозденко подтвердил каналу Россия 24.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала Россия 24 анонсировал введение паспортов ковид-безопасности для бизнеса, о которых Piter.TV писал ранее сегодня утром. 

Губернатор сообщил, что организации сферы услуг, желающие работать без ограничений, смогут сделать такие документы, предоставив в районную администрацию фактические материалы о количестве вакцинированных сотрудников, а также работников, переболевших коронавирусом в течение полугода, имеющих антитела или медотвод от прививок. Если общее количество работников, подходящих под эти критерии, достигнет 80%, организация получит "паспорт" ковидной безопасности, выданный Роспотребнадзором.

Для остальных ограничения останутся именно такими, какими они предписаны для той "зоны коронавируса", к которой относится организация. 

Глава региона подчеркнул, что решение о вакцинации остается за жителями Ленобласти. Никаких санкций вводить не планируется. Однако напоследок губернатор добавил, что "лучше привиться, чем болеть".

Теги: covid-19, дрозденко, ковид-паспорта, коронавирус, красная зона, обязательная вакцинация, пандемия, стимулирующие меры, третья волна
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:34

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