В Ленинградской области могут появиться Covid-паспорта для предпринимателей

Введение документа, подтверждающего коронавирусную безопасность предприятия, обсуждают власти Ленобласти.

Идея введения в Ленинградской области специального паспорта, подтверждающего факт вакцинации или наличия антител к коронавирусу у сотрудников предприятий, обсуждается властями Ленобласти. Информация об этом распространилась через телеграм-каналы, официального подтверждения новая инициатива пока еще не получила.

Согласно представленным сведениям, ковид-паспорта предусмотрены для предпринимателей и/или организаций, которые желают освободиться от всех ограничений, наложенных на деятельность компаний в период пандемии, - как в отношении работы самого заведения, так и для его посетителей. Также этот документ будет своеобразным маркером безопасной зоны для клиентов, которые так поймут, что все сотрудники предприятия либо привиты, либо имеют антитела.

Между тем, в выпущенном ранее постановлении правительства Ленинградской области уже содержались стимулирующие инициативы в отношении привитых или переболевших предпринимателей и их работников: действующие ограничения для ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов отменялись при наличии сертификата или справки о вакцинации от COVID-19.

За минувшие сутки в Ленобласти выявили 123 новых случая коронавирусной инфекции.

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