В Ленинградской области зарегистрировали 123 новых случая коронавируса

Официальная статистика продолжает демонстрировать рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти.

20 июня, в воскресенье, на территории Ленинградской области было выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. В обновлённой сводке приводятся официальные данные из всех районов Ленинградской области. Согласно этой информации, с начала пандемии в регионе заболели 47349 человек и 43692 выздоровели. С мая месяца общее количество новых случаев заражения увеличилось примерно на 50%. Это связывают с новым индийским штаммом, низким уровнем коллективного иммунитета и несоблюдением введённых санитарно-эпидемиологических ограничений.



За 20 июня 1-3 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировали в различных населённых пунктах во всех районах области; наибольшее количество отмечено в Тихвине - 10, Подпорожье - 4, Луге - 6, Лодейном Поле - 4, Кингисеппе - 4, Гатчине - 5, Выборге - 8, Кудрово - 5, Всеволожске - 5, Мурино - 4, Волхове - 4.

Из-за большого количества заболевших в больницах Петербурга не хватает места для размещения больных в палатах.

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