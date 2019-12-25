  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленинградской области зарегистрировали 123 новых случая коронавируса
Сегодня, 9:57
47
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области зарегистрировали 123 новых случая коронавируса

0 0

Официальная статистика продолжает демонстрировать рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в Ленобласти.

20 июня, в воскресенье, на территории Ленинградской области было выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. В обновлённой сводке приводятся официальные данные из всех районов Ленинградской области. Согласно этой информации, с начала пандемии в регионе заболели 47349 человек и 43692 выздоровели. С мая месяца общее количество новых случаев заражения увеличилось примерно на 50%. Это связывают с новым индийским штаммом, низким уровнем коллективного иммунитета и несоблюдением введённых санитарно-эпидемиологических ограничений.


За 20 июня 1-3 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировали в различных населённых пунктах во всех районах области; наибольшее количество отмечено в Тихвине - 10, Подпорожье - 4, Луге - 6, Лодейном Поле - 4, Кингисеппе - 4, Гатчине - 5, Выборге - 8, Кудрово - 5, Всеволожске - 5, Мурино - 4, Волхове - 4.

Из-за большого количества заболевших в больницах Петербурга не хватает места для размещения больных в палатах. 

Фото: Pixabay

Теги: covid -19, вакцинация, индийский штамм, ковид, коронавирус, красная зона, ленобласть, ограничения, пандемия, третья волна, эпидемиологическая обстановка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии