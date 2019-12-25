Ученые объяснили, почему на Венере могли исчезнуть все живые организмы.

Юпитер стал причиной гибели жизни на Венере. Об этом сообщила международная группа ученых. Астрономы считают, что из-за колебаний на данной планете на соседнем объекте не смогла сформироваться жизнь. В период образования Юпитера он находился на различном расстоянии от Солнца. В тот период, когда планета близко подошла к Венере, его колебания затронули "соседа".

Одним из доказательств данной теории является форма орбиты Венеры. До влияния на нее Юпитера, она представляла из себя эллипсис, но после - стала идеально круглой. Предположительно, на планете была жизнь, но потом ее погубила стремительно повысившаяся температура. Это в свою очередь привело к испарению воды и как результат - исчезновению всего живого.

Ученые ищут новые планеты для жизни.

Фото: Pixabay.com