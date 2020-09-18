NASA опубликовала снимки атмосферного явления на планете.

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере. Аппарат сделал сверхчеткую фотографию планеты, на котором видно атмосферное явление, распространяющееся в северных широтах. На кадр также попала ледяная луна Европа.

В NASA рассказали, что снимок сделан 25 августа 2020 года. В это время Юпитер находился в 653 млн километрах от Земли. Эксперты объяснили, что насыщенные цвета на фотографии показывают соединения водорода и гелия. А полосчатые разноцветные структуры созданы из-за вихревых облаков. Они движутся при помощи ураганных ветров. Известно, что одни - меняются из года в год, другие (например, Большое Красное Пятно) - остаются столетиями на планете.

Напомним, что "Хаббл" часто используется для наблюдений за Юпитером. Очередное метеорологическое явление на планете аппарат зафиксировал 18 августа. Шторм распространился по северному полушарию со скоростью в 560 километров в час.

"Хаббл" разглядел следы существования множества мелких скоплений темной материи.

Фото и видео: Instagram/nasahubble

