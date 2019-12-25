Спрос на апартаменты в Петербурге за год сократился на 44%

Петербургский рынок апартаментов столкнулся с резким снижением спроса.

Спрос на апартаменты в Петербурге за январь — август 2026 года сократился на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев на первичном рынке продали 1303 объекта. Такие данные привели аналитики Becar Asset Management.

Наиболее заметное снижение зафиксировали в сегментах комфорт- и бизнес-класса — на 83 % и 50 % соответственно. В компании связывают эту динамику с распродажей крупных проектов, в том числе ZOOM Чёрная Речка, ZOOM на Неве, iD Polytech и е.квартал "Мир внутри".

По оценке аналитиков, на рынок влияют общая экономическая ситуация, снижение туристического потока и доходности, а также ужесточение условий финансирования. При этом относительную устойчивость сохраняют бизнес- и элитный сегменты. Покупатели в них чаще выбирают объекты на высокой стадии готовности и используют гибкие способы оплаты, включая рассрочку.

Объём предложения на первичном рынке Петербурга составляет около 4 тыс. объектов в 66 проектах. Из них 3,4 тыс. лотов приходятся на 47 инвестиционных отелей и комплексов сервисных апартаментов, ещё 600 объектов представлены в 19 проектах псевдожилья.

За первые три квартала 2026 года на рынок вышли 8 проектов на 1,4 тыс. юнитов. Это на 25 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В их числе 5 инвестиционных отелей на 510 объектов и 3 проекта псевдожилья на 900 юнитов.

В сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов 60 % предложения приходится на комфорт-класс, 36 % — на бизнес-класс, 3 % — на премиум и 1 % — на элитную недвижимость. В проектах псевдожилья половину экспозиции занимает бизнес-класс, 39 % составляют объекты премиум- и элитного сегментов, ещё 11 % — комфорт-класс.

Большая часть предложения — 60 % — находится на завершающей стадии строительства. Сданные объекты занимают 37 % экспозиции, ещё 3 % приходятся на проекты на более ранних этапах. В инвестиционных отелях и сервисных апартаментах 66 % лотов составляют студии и однокомнатные объекты. В сегменте псевдожилья их доля достигает 43 %.

По итогам третьего квартала средневзвешенная цена предложения в сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов составила 340 тыс. рублей за квадратный метр. За квартал показатель увеличился на 5 %.

В комфорт-классе средняя цена выросла на 2 %, до 269 тыс. рублей за квадратный метр, в бизнес-классе — на 6 %, до 414,5 тыс. рублей. В элитном сегменте стоимость увеличилась на 14 %, до 945 тыс. рублей, а в премиум-классе снизилась на 11 %, до 538,3 тыс. рублей за квадратный метр.

Средняя стоимость одного объекта в экспозиции инвестиционных отелей и сервисных апартаментов достигла 11 млн рублей. Это на 7 %, или 730 тыс. рублей, больше, чем во втором квартале. В комфорт- и бизнес-классе цена лота выросла на 5 %. В премиальном сегменте она снизилась на 2 % из-за увеличения доли более крупных объектов в предложении.

В элитном сегменте средняя стоимость лота уменьшилась на 17 %, до 44,6 млн рублей. Аналитики объясняют это изменением структуры предложения после выхода проекта Academia Salone 23: средняя цена квадратного метра увеличилась на 14 %, а средняя площадь объекта сократилась на 10 %.

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Фото: Piter.TV