Бизнес центр "Юпитер" в Петербурге выставили на аукцион

Аукцион пройдет 3 июня, вместе с бизнес-центром продадут крупный парковочный комплекс.

В Санкт-Петербурге на торги выставили бизнес-центр "Юпитер", расположенный рядом с аэропортом "Пулково". Аукцион организует "Российский аукционный дом", он пройдет в онлайн-формате 3 июня.

Объект представляет собой бизнес-центр класса А, состоящий из двух башен общей площадью 18,6 тыс. кв. метров. Здание было построено в 2011 году. Начальная стоимость лота составляет 4,4 млрд рублей.

Бизнес-центр на Стартовой улице полностью сдан в аренду компании "Газпроминвест" на длительный срок — до 2029 и 2032 годов. Это делает объект привлекательным для инвесторов благодаря низкому риску простоя. В здании расположены гостиница, конференц-залы, рестораны и фитнес-центр.

Помимо этого, на торги выставлен второй лот — парковочный комплекс на Внуковской улице с начальной ценой 1,3 млрд рублей. Он включает крытый отапливаемый паркинг на 232 автомобиля, 213 мест на открытой кровле и еще 13 мест на прилегающей территории. Также в составе комплекса предусмотрены офисные и складские помещения.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Миллера у Исаакиевского собора отреставрируют за 768 млн рублей.

