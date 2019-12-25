Приём заявок на премию "АиФ-City. Статус"-2026 завершится 31 октября

Петербуржцы выберут лучшие компании города на премии "АиФ-City. Статус".

В Петербурге завершается приём заявок на ежегодную премию "АиФ-City. Статус", организованную издательским домом "Аргументы и факты". Компании, желающие побороться за награды, могут подать документы до вечера 31 октября, пишет spb.aif.ru.

Победителей определят сами жители города. Народное голосование стартует на официальном сайте премии уже на следующей неделе.

В этом году участников представят в девяти номинациях: "Строительство / недвижимость", "Медицина", "Финансовые услуги", "Отель года", "Бренд года", "Ресторан года", "Промышленные предприятия", "Юбилей на 5" и "Работодатель года".

Фото: spb.aif.ru/Роман Каргаполов