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Малый Мраморный дворец станет новой площадкой для юных петербуржцев
Вчера, 17:07
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Малый Мраморный дворец станет новой площадкой для юных петербуржцев

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Исторический дворец Кушелева-Безбородко передали Дворцу творчества юных.

Дворец творчества юных расширит свою деятельность за счёт нового пространства в центре Петербурга. Учреждению передали в оперативное управление Малый Мраморный дворец, также известный как дворец Кушелева-Безбородко. Здание расположено на Гагаринской улице и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Перед передачей специалисты провели полное обследование дворца и подготовили проектно-сметную документацию. Эти материалы станут основой для будущих реставрационных работ.

По словам губернатора Александра Беглова, создание условий для обучения детей и раскрытия их способностей остаётся одним из приоритетов города. Особое значение в этой работе имеет система дополнительного образования, которая сегодня располагает 1,6 млн мест по различным направлениям.

Глава города также отметил, что новые возможности получает и Дворец творчества юных. Его коллективу предстоит наполнить историческое здание новым содержанием и использовать его для развития талантов школьников.
 

Фото: пресс-служба КИО

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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