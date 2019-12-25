Малый Мраморный дворец станет новой площадкой для юных петербуржцев

Исторический дворец Кушелева-Безбородко передали Дворцу творчества юных.

Дворец творчества юных расширит свою деятельность за счёт нового пространства в центре Петербурга. Учреждению передали в оперативное управление Малый Мраморный дворец, также известный как дворец Кушелева-Безбородко. Здание расположено на Гагаринской улице и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Перед передачей специалисты провели полное обследование дворца и подготовили проектно-сметную документацию. Эти материалы станут основой для будущих реставрационных работ.

По словам губернатора Александра Беглова, создание условий для обучения детей и раскрытия их способностей остаётся одним из приоритетов города. Особое значение в этой работе имеет система дополнительного образования, которая сегодня располагает 1,6 млн мест по различным направлениям.

Глава города также отметил, что новые возможности получает и Дворец творчества юных. Его коллективу предстоит наполнить историческое здание новым содержанием и использовать его для развития талантов школьников.



Фото: пресс-служба КИО