Дом.РФ выставил на торги проект застройки участка в центре Петербурга

Бизнесвумен из Екатеринбурга продаёт компанию с проектом отеля на Васильевском острове.

Госкорпорация Дом.РФ объявила торги по продаже 100% долей ООО "СтройКомфорт", реализующего проект застройки в Василеостровском районе Петербурга. Единственной владелицей компании, согласно данным СПАРК, является предпринимательница из Екатеринбурга Яна Рындя. Начальная цена лота составляет 1,3 млрд рублей.

На компанию оформлены два здания общей площадью 4,3 тыс. кв. м и земельный участок площадью 0,47 га. Недвижимость расположена рядом с пересечением 19-й линии Васильевского острова и Малого проспекта.

Существующие двухэтажные постройки планируют снести. На их месте предполагается возвести девятиэтажную гостиницу на 260 номеров общей площадью 8,6 тыс. кв. м. В здании также предусмотрят встроенные помещения, в том числе офисы и ресторан. Совокупная площадь объекта может составить 16,7 тыс. кв. м.

Как следует из объявления о торгах, проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы. Эскиз гостиницы согласован с КГИОП, а с администрацией Василеостровского района утверждена социальная нагрузка. Она предусматривает безвозмездную передачу городу помещений площадью 360 кв. м на первом этаже для дополнительного образования.

Аукцион состоится 15 декабря 2026 года. Заявки на участие принимают до 7 декабря.

По данным СПАРК, Яна Рындя также владеет компаниями "Эталон-Сити" и "АН "Фортис". До конца сентября 2026 года ООО "СтройКомфорт" принадлежало уральскому предпринимателю Алексею Жабрееву. Семья Жабреевых является бенефициаром екатеринбургской девелоперской компании Fortis Development.

По данным IBC Real Estate, в третьем квартале 2026 года доля сделок на торгах в общем объёме инвестиций в недвижимость Петербурга выросла с 15 % до 22 % в годовом выражении. Объём таких сделок составил 22 млрд рублей. В целом за девять месяцев инвестиции в недвижимость города, включая классические сделки и приобретение объектов под девелопмент и редевелопмент, достигли 98 млрд рублей.

Фото: Дом.рф