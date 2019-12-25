Астрономы нашли галактику, которая скоро столкнется с Млечным путем

По данным "Хаббла", Андромеда почти соприкасается с Млечный путем.

Астрономы нашли галактику, которая вот-вот столкнется с Млечным путем. Об этом сообщила международная команда ученых. Специалисты смогли картографировать невидимую прежде область космоса при помощи ультрафиолетового спектрографа телескопа "Хаббл". Снимки аппарата позволили детализировать размеры и структуру газового гало Андромеды. Оказалось, что объект уже сталкивается с Млечный путем.

В Андромеде, которая находится гораздо ближе к нам, доступны 43 квазара, рассеянных в гало….Внутренняя оболочка, которая простирается примерно на полмиллиона световых лет, гораздо более сложна и динамична Николас Ленер, ведущий исследователь

Исследователи напомнили, что в большинстве галактик доступны только один или два квазара для рассмотрения. Это связано с их огромной яркостью. Обычно галактики изучаются в качестве звездных скоплений в форме плоских дисков. Большинство их них окружает сферическая оболочка из газа и плазмы. Она может простираться на миллионы световых лет. Такую структуру сложно увидеть, так как молекулы сильно рассредоточены и дают слабое излучение.

Установлено, что в Андромеде гало имеет слоистую оболочку: одна из них вложена в другую.

В космосе обнаружили редкие экзотические объекты.