Идентифицированы двойные квазары со сверхмассивными черными дырами.

В космосе обнаружили редкие экзотические объекты. Об этом сообщила международная группа ученых в издании The Astrophysical Journal. Астрономы нашли несколько пар галактик, которые содержат сверхмассивные черные дыры. В свою очередь они создают двойные квазары (галактики с активными ядрами).

Экзотические галактики обнаружили с помощью трех обсерваторий на Мауна-Кеа на Гавайях. Объекты зафиксировал аппарат Субару, обсерватории Кека и Джемини. Ученые отметили, что лишь 0,3% всех известных квазаров имеют две сверхмассивные черные дыры, которые находятся на пути слияния. Квазары выделяют большое количество света, поэтому сложно понять, состоят они из одной или двух галактик.

Команда исследователей идентифицировала три двойных квазара, два из которых ранее были неизвестны. Каждый объект в паре формирует потоки газа, которые перемещаются со скоростью тысячи километров в секунду.

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