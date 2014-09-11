Получены наилучшие изображения "космических торнадо", бушующих в центре Млечного Пути

Учёные получили наилучшее из возможных изображений "космических торнадо", которые вращаются вокруг чёрной дыры Млечного Пути. Космические вихри могут играть важную роль в распространении органических молекул по всей галактике.

"Космические торнадо" вращаются вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, как показали новые наблюдения с помощью телескопа в беспрецедентных подробностях. Недавно астрономы с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой Массивной радиоинтерферометрической станции (ALMA) в Чили получили более чёткое изображение космических вихрей. Хотя эти вращающиеся структуры наблюдались и раньше, новые наблюдения с помощью ALMA в 100 раз чётче, чем предыдущие снимки, сообщила команда в новой статье, опубликованной в журнале "Астрономия и астрофизика".

Ученые начали с того, что направили ALMA на область галактики, известную как центральная молекулярная зона (ЦМЗ), которая окружает сверхмассивную чёрную дыру в центре нашей галактики и заполнена бурлящими облаками пыли и газа. Команда хотела выяснить, какой механизм управляет неумолимым движением этих облаков. Они использовали ALMA, чтобы отследить определённые молекулярные соединения, такие как монооксид кремния, который особенно хорошо выявляет ударные волны, в этом водовороте. Это позволило команде учёных обнаружить ранее невиданные детали в космических пылевых бурях, в том числе новый тип длинных тонких нитей, которые, по-видимому, образуются, когда ударные волны проходят мимо.

В отличие от любых известных нам объектов, эти нити действительно удивили нас", потому что они, по-видимому, быстро движутся в направлении, противоположном окружающим их структурам. Кай Янг, астроном из Шанхайского университета Цзяо Тун и ведущий автор исследования

Исследователи описывают эти нити как космические торнадо. В заявлении упоминается, что мощные потоки газ быстро рассеиваются и эффективно распределяют материалы в окружающей среде. Наблюдения команды показывают, что эти вихри не только выделяют оксид кремния, но и могут распространять сложные органические молекулы, такие как метанол, метилцианид и цианоацетилен, по всей зоне КМО и за её пределами.

Высокое угловое разрешение и исключительная чувствительность ALMA были необходимы для обнаружения этих молекулярных линий, связанных с тонкими нитями, и для подтверждения того, что эти структуры не связаны с выбросами пыли. Ичэнь Чжан, астрофизик из Шанхайского университета Цзяо Тун и соавтор статьи

Дальнейшие наблюдения с помощью ALMA помогут исследователям определить, насколько широко распространены эти тонкие нити в ЦМС и как они влияют на молекулярный круговорот в этом регионе.

Случайное открытие позволило ученым понять, что акулы издают звуки.

Фото: I. Heywood, SARAO; Yang et al., 2025, CC BY 4.0; Shanghai Jiao Tong University