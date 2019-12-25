Наблюдения орбитального телескопа озадачили американских ученых.

Орбитальный телескоп "Хаббл" разглядел следы существования множества мелких скоплений темной материи. Специалисты получили первые свидетельства того, что в далеких от нашей планеты галактиках существуют множества скоплений темной материи. Ее существование не предсказывают классические космологические теории.

У реальной Вселенной есть некое свойство или набор свойств, которые влияют на распределение темной материи. Однако современные теоретические модели это не учитывают. Значит, у нас есть проблемы в понимании природы и свойств темной материи Приямвада Натараян, профессор космологии из Йельского университета

Ученые напомнили, что в первые мгновения существования материя Вселенной была однородной и равномерно распределенной по пространству. Впоследствии ее границы начали расширяться, а однообразие разрушилось из-за барионных акустических осцилляций. Они считаются отголосками Большого взрыва. Колебания неравномерно распределили видимую и темную материю, создав "космическую паутину" из галактик и связывающих их нитей из темной материи.

Астрономы нашли галактику, которая скоро столкнется с Млечным путем.