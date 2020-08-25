Ученые нашли самый быстро тающий ледник в регионе.

Японская экспедиция обнаружила горячую точку Восточной Антарктиды. Ученые опубликовали результаты исследования в издании Nature Communications. Эксперты смогли установить, что в нижней части ледника Сирасэ лед тает со скоростью, которая считается для научного сообщества удивительной или нетипичной.

Наши наблюдения показывают, что непосредственно под языком ледника Сирасэ лед тает со скоростью 7-16 метров в год пресс-релиз Университета Хоккайдо

Руководитель проекта Дайсуке Хирано рассказал, что скорость превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен. Ранее считалось, что именно этот объект имеет наибольшую скорость таяния в регионе. Он теряет около 10-11 метров ежегодно.

Напомним, что морская работа проводилась в январе и феврале 2017 года. Ученые взяли проанализировали ледник, когда участки тяжелого льда разошлись. ледокол смог попасть в замерзший залив Лютцов-Хольм. Ученые собрали данные о температуре воды, уровнях кислорода в 31 точке ледника, а также солености воды. Полученную информацию удалось объединить со сведениями радарных наблюдений, течений и ветрах в регионе. В результате японцы создали модель циркуляции океана под языком ледника.

Япония и США проведут совместные летные учения на острове Хоккайдо.

Видео: YouTube / Luke Bell