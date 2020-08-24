В них будет задействовано минимум 12 самолетов F-15 и F-16.

Япония и США проведут совместные летные учения на острове Хоккайдо. Об этом сообщили журналисты из местного общественного телевидения. На данный момент известно, что в испытаниях будут принимать участие Военно-воздушные силы двух стран.

Проведение таких учений необходимо для повышения уровня взаимодействия между Японией и США, а также для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе Брэндон Макбрайер, полковник ВВС США

Учения состоятся на базе Титос в одноименном городе. Они продлятся до 28 августа. В учениях примут участие 12 истребителей F-15 и F-16. В рамках совместных мероприятий военные предпримут необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

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Видео: YouTube / テレ東NEWS