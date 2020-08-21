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Япония и США нашли средство против ракет России

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Страны развернут в космосе специальные спутники для слежения за российским оружием.

Япония и США нашли средство против ракет РФ. Об этом сообщили журналисты из Nikkei. Они рассказали, что к середине 2020 годов стороны развернут сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения. В частности, устройства будут видеть гиперзвуковые технологии.

На реализацию проекта у Токио и Вашингтона уйдет около девяти млрд долларов. США планируют изготовиться около тысячи таких спутников. Они будут запущены на орбиту с высотой от 300 до тысячи км. При этом 200 объектов будут оснащены инфракрасными датчиками. Первые 30 спутников запустят в космос в 2022 году.

Япония предложит собственные разработки в технологиях по миниатюризации и созданию сенсорных устройств. Также Токио частично профинансирует программу.

Названы самые безопасные страны для путешествий на случай Третьей мировой войны.

Видео: YouTube / Минобороны России, NASA"s Kennedy Space Center

                              

Теги: космос, спутники, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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