Global Peace Index составил новый рейтинг.

Названы самые безопасные страны для путешествий на случай Третьей мировой войны. Об этом сообщили аналитики из британского Global Peace Index 2020. Первое место рейтинга отдано Исландии как самому безопасному государству для туристов. В списке Дублин лидирует 12 раз подряд. Эксперты напомнили, что сотрудники полиции не носят там оружие, а также в стране нет собственной армии.

На второй позиции разместилась Новая Зеландия. Она показала высокий рейтинг в сфере социальной безопасности, политической стабильности и отсутствии внешних и внутренних конфликтов.

Следующими в рейтинге отмечены Португалия, Австрия и Дания. В топ-десять попали Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия.

Россия в "рейтинге миролюбивости" занимает одно из последних мест на планете.

Видео: YouTube / The Infographics Show