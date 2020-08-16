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К 2023 году Япония хочет наладить производство летающих автомобилей

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Разработкой двухместных самолетов SD-XX занимается компания SkyDrive

Ее представители рассказали, что испытания модели планируется завершить уже в текущем году. Её размеры сопоставимы с габаритами автомобиля. Двухместный самолет сможет пролетать до 20 километров со скоростью до 100 км/ч.

При этом такое транспортное средство будет оснащено автопилотом. Несмотря на это, в первое время предполагается обязательное присутствие водителя в салоне.

Разработчики уточнили, что рассчитывают на сотрудничество с крупнейшими компаниями, предлагающими пассажирские перевозки. Они уверены, что их изобретение будет пользоваться спросом – особенно в ситуациях, когда необходимо преодолеть небольшое расстояние над морем.

Видео: YT / Vertical Flight Society

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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