Масштаб крупнейших учений ВМС США сократили из-за COVID-19

В 2020 году в них участвует 10 стран.

Масштаб крупнейших учений ВМС США и их союзников RIMPAC 2020 сократили из-за COVID-19. Об этом пишет "Профиль".

Известно, что учения стартовали в Тихом океане - между Гавайями и западным побережьем Штатов. Из-за пандемии коронавируса в них приняли участие лишь треть от ожидаемых стран и пятая часть всего личного состава.

Командующий третьим флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Конн выразил уверенность, что учения достигнут своей цели и улучшат взаимодействие между странами-участниками. Кроме США в учениях участвуют Австралия, Брунея, Канада, Новая Зеландия, Сингапур, Филиппины, Франция, Южной Корея и Япония. Всего RIMPAC будет длиться неделю.

Известно, что в RIMPAC 2020 должны были принять участие 30 стран, более 50 кораблей и подлодок, более 200 самолетов и 25000 человек. Однако в связи с пандемией размах учений претерпел изменения — в 2020 году в них участвует 10 стран, 22 корабля, одна подлодка и 5300 человек, которые находятся на кораблях.

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