Разработкой занимаются представители Мичиганского университета.

В США создали сверхэффективные прозрачные солнечные батареи. О разработки сообщили ученые в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Созданные батареи могут поглощать около 8% разных форм электромагнитного излучения, а также практически половину пропускать через себя.

Окна – идеальное место для органических солнечных батарей, ведь такие аккумуляторы, в отличие от кремниевых, сочетают высокий КПД и прозрачность Стивен Форрест, профессор Мичиганского университета

Напомним, что над проектами солнечных батарей работают физики, химики и инженеры. Они создают покрытия для окон зданий, которые могут избирательно поглощать тепло или свет, а также преобразовывать их в другие типы энергий. Изобретения позволяют избежать перегрева в жару и потери тепла зимой. Недостатком таких окон считается низкий КПД.

