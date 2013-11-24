Эксперт рассказал о способах прослушки телефонов

На это могут указывать несколько признаков.

Если в телефоне появляются приложения или дополнительное программное обеспечение, которое владелец не устанавливал, то это может говорить о том, что смартфон прослушивают. Об этом "Прайму" сообщил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт также посоветовал обратить внимание на телефон, если он живет своей жизнью, часто сам включается и выключается, когда вы его не трогаете. Также о прослушивании может говорить факт перенагрева смартфона, когда вы им не пользуетесь.

Денис Кусков рассказал, что формы прослушки делятся на легальные и нелегальные. Легальные – полученные через суд или другие законные инстанции. Нелегальные – когда это пытаются сделать супруги, конкуренты и другие. Распознать, как был получен доступ к телефону не всегда удается.

Эксперт посоветовал не оставлять без внимания тот факт, когда быстро садится батарея смартфона. В этом случае может работать программа в фоновом режиме.

Озвучены способы увеличить время работы смартфона без зарядки.

Фото: Piter.TV