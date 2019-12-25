Названы простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки

Для начала нужно удалить всё ненужное.

Пользователям смартфонов рассказали о простых способах увеличения производительности и время работы смартфона без подзарядки. Об этом "Прайму" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Для этого стоит удалить все приложения, которые вы не пользуетесь. Любая когда-либо скаченная программа со временем требует обновлений и начинает отправлять различные отчеты в интернет. После удаления всего ненужного смартфон сэкономит до 10% времени без подзарядки.

Также стоит ограничивать работу приложений в фоновом режиме. Чаще всего – это социальные сети, мессенджеры, навигаторы, карты. Это прибавит еще 20-30% ко времени работы. Также можно отключать NFS, GPS/Глонасс, Bluetooth и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь, уменьшать яркость экрана.

Ранее экспертами была оценена опасность зарядки смартфона ночью.

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