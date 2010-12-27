В Петербурге разрабатывают внешний аккумулятор для техники на солнечной энергии

Техники из Северной столицы разрабатывают Power Bank на солнечной энергии. Кроме того, петербургский вешний аккумулятор обещают делать гибким и легким.

Команда инноваторов НПЦ "Штандарт" презентовала свой проект по созданию портативной солнечной батареи. Создатели отмечают, что их внешний аккумулятор, в отличии от существующих аналогов, будет отличаться гибкостью и прочностью. Если обычный Power Bank сейчас может зарядить телефон до 2-3 раз, то у новика такого ограничения не будет. Кроме того, корпус не будет бояться влаг.

Наш Power Bank сможет работать даже при -30°С. Все эти преимущества смогут оценить путешественники, дачники и рыбаки. Впрочем, такими батареями могут заинтересоваться и городские жители. Андрей Данилов, руководитель проекта

Инновационный проект сейчас участвует в стартап-акселераторе GenerationS-2017. Об этом рассказывает пресс-служба УрФУ, партнера инновационного конкурса.