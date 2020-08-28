Япония выпустит памятные монеты в честь юбилея аниме "Евангелион"

Аниме отмечает 25 лет с момента выхода первой серии на телеэкраны.

Япония выпустит памятные монеты в честь юбилея Евангелиона (Neon Genesis Evangelion). Об этом сообщили местные журналисты из агентства Kyodo. Государственный монетный двор отмечает 25-летний выход на телеэкраны анимационного сериала.

Уже сейчас монетный двор принимает предварительные заказы на коллекционные монеты. Сделать предзаказ можно через интернет-магазин или по почте до 17 сентября. С ноября официальная памятника продукция будет реализована в заведениях сети Evangelion в префектурах Токио, Осака и Фукуока и за границей.

Подарочные наборы монет с зеркальной отделкой будут продаваться за 13 700 иен (около 130 долларов). В общей сложности Япония произведет 20 тысяч таких комплектов для нумизматов. Набор будет состоять из шести монет с номиналом в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 иен. В комплекте также идет кожаного футляр.

Напомним, что аниме "Евангелион" начал транслироваться с 4 октября 1995 года. По сюжету герои пилотируют гигантских роботов. Они пытаются остановить вторжение на Землю инопланетян. В проекте предусмотрены отсылки к концепциям иудаизма и христианства.

Премьер-министр Японии решил уйти в отставку.

Видео: Youtube/Convincing Anime Trailers