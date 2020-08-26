Загитова сыграет саму себя в японской версии фильма "Пальма"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в съемках японской версии фильма "Пальма". Спортсменка сыграет в картине саму себя. Об этом пишет jp.sputniknews.com.
Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о преданной дружбе и любви собаки Пальмы к своему хозяину. Загитова появится в картине вместе со своей собакой Масару, которую получила в подарок после победы на Олимпийских играх.
Стоит отметить, что Алина Загитова хорошо известна в Японии, поэтому именно ее выбрали на эту роль.
Российская версия фильма "Пальма" выйдет в прокат в октябре 2020 года. Премьера японской версии состоится в 2021 году.
Ранее мы писали, что Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России.
Фото: Instagram / azagitova
Видео: YouTube / В Рейтинге
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все