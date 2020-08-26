Загитова сыграет саму себя в японской версии фильма "Пальма"

Сюжет основан на реальных событиях.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в съемках японской версии фильма "Пальма". Спортсменка сыграет в картине саму себя. Об этом пишет jp.sputniknews.com.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о преданной дружбе и любви собаки Пальмы к своему хозяину. Загитова появится в картине вместе со своей собакой Масару, которую получила в подарок после победы на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что Алина Загитова хорошо известна в Японии, поэтому именно ее выбрали на эту роль.

Российская версия фильма "Пальма" выйдет в прокат в октябре 2020 года. Премьера японской версии состоится в 2021 году.

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Фото: Instagram / azagitova

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