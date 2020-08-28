  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:12
91
RipeHarvest
Код вставки плеера

Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

0 0

Ямагути отметил, что отставки премьер-министра никто не ожидал.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на главу партии из правящей коалиции "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Телеканал NHK уточняет, что решение Абэ может быть связано с обострением его хронической болезни. Медики диагностировали у премьера язвенный колит, воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

Премьер-министр Абэ сказал мне, что собирается уйти в отставку. Я очень удивился, потому что это было неожиданно.

- Нацуо Ямагути, глава партии из правящей коалиции "Комэйто"

В понедельник, 17 августа, Абэ отправился в госпиталь при Университете Кейо сдавать анализы. Через неделю он приехал к врачам за результатами. Напомним, что Синдзо Абэ является самым молодым премьер-министром Японии за всю ее историю. Он занял должность в 2006 году, когда ему было 52 года.

Ранее мы сообщили, что Путин надеется, что вторую волну коронавируса в России удастся избежать.

Видео: Youtube/CGTN

Теги: отставка, премьер-министр японии, синдзо абэ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии