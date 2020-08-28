Глава государства считает, что индивидуализм и нежелание считаться с интересами членов общества приводит к вспышкам заболевания сразу в нескольких странах.

Президент России Владимир Путин надеется, что вторую волну коронавируса в России удастся избежать. Об этом он заявил в интервью "России 24".

Российский президент хочет верить, что Европе и другим частям мира удастся справиться с новыми вспышками коронавирусной инфекции.

По мнению Путина, именно индивидуализм некоторых граждан и нежелание учитывать чужие интересы приводит к вспышкам коронавируса. Он подчеркнул, что курортный сезон, большое количество людей на пляжах, в барах и ресторанах ухудшает эпидемиологическую ситуацию в странах.

Напомним, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Путин отметил, что это стало возможным благодаря слаженной и успешной работе медиков и власти.

Ранее мы сообщили, что МИД Польши вызвал посла Белоруссии после заявления о Гродно.

Видео: kremlin.ru