Япония в конце октября запустит новый спутник-ретранслятор

Аппарат заменит на орбите "Кодаму", который работает уже 15 лет.

Япония в конце этого месяца намерена запустить новый спутник-ретранслятор. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NHK. По данным СМИ сейчас на орбите находится аппарат "Кодама", но он работает в космосе на протяжении 15 лет.

Новый аппарат будет установлен на высоте в 30 тысяч километров от Земли. Устройство будет собирать данные с других японских спутников, а после - передавать на наземные станции. Перед началом его использования Агентство аэрокосмических исследований проведет эксперимент по передаче и получению больших объемов данных на новом оборудовании.

Известно, что запуск японской тяжелой ракеты-носителя H-2A со спутником намечен на 29 октября. Старт ожидается с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

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