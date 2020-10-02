В Японии появятся шесть новых подразделений радиоэлектронной борьбы

Процесс формирования новых спецподразделений завершится в 2022 году.

Министерство обороны Японии планирует создать шесть новых подразделений радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NHK. В СМИ уточнили, что сейчас сухопутные силы самообороны страны имеют только один такой специализированный отряд. Он расположен в северной префектуре Хоккайдо. Еще один в ближайшее время будет сформирован в префектуре Кумамото на юго-западном острове Кюсю. В Токио поставили перед военными задачу охватить возможностями РЭБ всю территорию страны.

Журналисты уточнили, что командование за РЭБ-подразделениями возьмет на себя база сил самообороны Асака, расположенная около Токио. Процесс создания всех РЭБ-подразделений завершится весной 2022 года. Задачей для военных спецподразделений будет отслеживанием электромагнитных волн, которые используют иностранные самолеты и корабли. Далее информация будет систематически анализироваться. В экстренном случае военные смогут использовать РЭБ-установки для передачи радиопомех.

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Видео: NHK WORLD - JAPAN