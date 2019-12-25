В комментариях пользователи рассказали о своем отношении к строительству дорог на острове.

Японцы оценили модернизацию железных дорог на Сахалине. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo News. Авторы материала заявили "конец японского железнодорожного полотна" на острове. Журналисты уточнили, что 30 сентября по последнему участку старой японской железной дороги прошел последний состав. Сейчас железнодорожное полотно полностью перешло на общероссийский стандарт. Комментарии к материалу перевели "РИА Новости".

На Хоккайдо почти все линии железной дороги убыточны. Все больше становится просто заброшенных участков. А на Сахалине вся железнодорожная сеть переведена с узкой на широкую стандартную колею. В России все возвращается на круги своя? пользователь ten

Snr заявил, что в войну Япония переусердствовала с агрессией, поэтому Токио потеряло за границами все, что ранее приобрело. Пользователь уверен, что сейчас страна имеет только имидж потомков своих предков, которые "Творили неблаговидные дела". Nij добавил, что хочет, чтобы Россия вернула Японии Северные территории, а manjuria спросил, настанет ли такое время, когда японцы смогут "с одним рюкзаком за плечами поехать в путешествие по Южному Сахалину".

В Японии появятся шесть новых подразделений радиоэлектронной борьбы.

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